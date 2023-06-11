ضبط 149 شيكارة دقيق بلدى مدعم بمخابز قبل بيعهم بالسوق السوداء في المحلة الكبرى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية.



أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية قام بالتصرف فى كمية وقدرها 145 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87.50% وذلك بعد مراجعة شاشة الجرد والأرصدة بسيستم المخابز.



كما تم ضبط مخبز بلدى قام بتجميع 4 شكائر دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم إستخراج 87.50% تجميع بداخل ذلك المخبز الذى استخدم أسلوب الغش والخداع بوضع شكاير الردة وسط شكاير الدقيق للتضليل والغش وذلك قبل إعادة بيعهم بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، تحرير 3 محاضر إثبات حالة نقص وزن فى الشريحة الثانية، تحرير محضر جنحة غيابى لتجميع الدقيق وتسليمه إلى مركز شرطة المحلة تحررت محاضر جنح بالوقائع وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

ضمت حازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة وطارق شعيب، محمد السيد فضل، محمد صلاح الباز مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.