يترأس وزير الشئون الخارجية الهندي" إس . جايشانكار " اجتماع وزراء التنمية بمجموعة العشرين المقرر عقده خلال الفترة ما بين يومي 11 و13 يونيو بمدينة "فاراناسي" بولاية أوتار براديش الهندية.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية في بيان صحفي أمس السبت، أن هذا الاجتماع يعقد في إطار رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وأن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى سيوجه كلمة بالفيديو إلى المشاركين فى الاجتماع.

وقالت، إن اجتماع وزراء التنمية يأتي في خضم التحديات التى تواجه عملية التنمية والتى تفاقمت من جراء تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وآثار ظاهرة التغير المناخى والتلوث وأزمة الديون وتزايد الفقر وعدم المساواة وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والعراقيل التى تعرقل سلاسل الإمداد عبر أنحاء العالم والصراعات والتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت أن اجتماع وزراء تنمية مجموعة العشرين يتيح فرصة للتوافق بصورة جماعية على الإجراءات اللازمة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة والتوفيق بين الأجندات المتعلقة بالتنمية والبيئة والمناخ وتجنب المقايضات التجارية المكلفة التى تعرقل التقدم فى الدول النامية، مشيرة إلى أن القرارات التى سيتم اتخاذها خلال اجتماع الوزراء فى مدينة فاراناسى سيكون لها تأثير على قمة الأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة التى ستعقد فى نيويورك خلال شهر سبتمبر القادم.

وقالت، إنه سيتم خلال اجتماع وزراء التنمية عقد جلستين رئيسيتين إحداهما متعددة الأطراف لبحث الإجراءات الجماعية التى يتعين اتخاذها لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما سيتم خلال الجلسة الثانية بحث موضوع التنمية الخضراء الذين يتضمن مناقشة أسلوب الحياة اللازم للحفاظ على سلامة البيئة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحضر 200 من أعضاء الوفود اجتماع وزراء التنمية بمجموعة العشرين خلال فترة انعقاده.