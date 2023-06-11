الفوج الأول من حجاج موريتانيا يغادر نواكشوط باتجاه المدينة المنورة

توجه الفوج الأول من حجاج موريتانيا مساء اليوم السبت، مطار نواكشوط أم التونسي الدولي، إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج للعام الهجري 1444.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا - في بيان صحفي - أن 420 حاجا من أصل 3500 حاج غادروا باتجاه الأراضي المقدسة مساء السبت، وأن خمسة أفواج أخرى ستوجه تباعا على مدى 6 أيام من العاصمة إلى المدينة المنورة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية الداه سيدي اعمر طالب، إن الوقت المحدد لهذه الرحلة تم اقتصاره على سبع ساعات فقط بدل تسع ساعات بعد أخذ إذن بمسار جديد لهذه الرحلة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات لإنجاح عملية تفويج الحجيج وأن الإجراءات المتخذة لضمان إنسيابية العملية، تسير وفق الخطة المرسومة، لافتا إلى أن هذا الفوج اكتمل ولم تسجل أي مشكلة ولا تأخر لأي حاج.