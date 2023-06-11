جوارديولا: نريد أن نتجنب مصير الفرق التي اختفت بعد التتويج الأوروبي

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ، بانه إنجاز كتب بين النجوم.

وأصبح جوارديولا أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحصد ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، مرتين، بعد أن سبق له تحقيق الإنجاز ذاته مع فريقه الأسبق برشلونة.

وسجل الإسباني رودري هدف الفوز لسيتي في شباك إنتر ميلان الإيطالي خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال مساء السبت في اسطنبول.

وعادل سيتي إنجاز جاره مانشستر يونايتد في 1999 وحصد ثلاثية تاريخية متمثلة في ألقاب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وبات عاشر فريق أوروبي وثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية خلال موسم واحد.

وقال جوارديولا "في بعض الأحيان يبدو أن هذه المسابقة هذا العام، وهذا النهائي، كتب بين النجوم".

وأضاف: "سأكون نفس الشخص وسنرى نفس الفريق وسنكون نفس النادي، اليوم كان عامنا ولكن في الماضي كنا بكل تأكيد نشعر بالرضا لتحقيق شيء استثنائي، الثلاثية من أجل النادي".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله "الشعور الذي لدي الآن هو أن نترك دوري أبطال أوروبا ونعطي الأفضل لخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سبع سنوات، ولقبين في كأس الاتحاد، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، والدرع الخيرية".

وأكد جوارديولا "هذا يعطي الأفضلية لما فعلناه، علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا حتى يمكن اعتبارنا من أفضل الفرق، ونحن فزنا بها".

وأشار "المعاناة، يمكنك أن تتوقع ذلك لأن إنتر فريق استثنائي، هذه معارك بدنية لتفوز بها... في بعض الأحيان تحتاج هذا النوع من الحظ في السابق، أمام توتنهام وفي المباريات الأخرى، وفي النهائي أمام تشيلسي لم يكن لدينا ذلك، اليوم كان لدينا".

وطالب جوارديولا لاعبيه بالبناء على هذا النجاح والتأكيد على التحدي من أجل الجوائز الكبرى.

وأوضح المدرب الإسباني "الآن لدينا البطولة الأولى، والناس يمكنهم القول بأن مانشستر سيتي حصل بالفعل على أول بطولة أوروبية، ولكني لا أريد أن نختفي بعد أول بطولة بدوري أبطال أوروبا... لذا علينا أن نواصل العمل بجدية أكثر في السنوات القليلة القادمة، وفي الموسم المقبل لنكون هنا".

وأكد "هناك أندية فازت بدوري أبطال أوروبا ولكن بعد عام أو عامين اختفت، نريد تجنب ذلك".