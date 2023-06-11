اليابان تواجه مخاطر تفشي الحصبة

دعا خبراء يابانيون، اليابانيين إلى التطعيم ضد مرض الحصبة، مشيرين إلى مخاوف بشأن احتمال تفشي المرض جراء زيادة حركة السفر بين اليابان ودول العالم الخارجي مرة أخرى بعد رفع القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وأعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان تسجيل 10 حالات إصابة بالحصبة في العام الجاري حتى 28 مايو الماضي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأشار خبراء إلى احتمال الإصابة بالفيروس من البلدان الأجنبية.

وينتقل فيروس الحصبة بشكل رئيسي عن طريق الهواء والرذاذ. وبعد فترة حضانة تبلغ نحو 10 أيام، يعاني الأشخاص المصابون من الحمى والسعال، تليها حمى شديدة وطفح جلدي. وقد يتسبب الفيروس في الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ولا يوجد علاج محدد لمرض الحصبة. وحتى في البلدان المتقدمة، قد يموت شخص واحد من كل ألف شخص جراء الإصابة بالمرض.

وسجلت اليابان أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالحصبة في عام 2008. ولكن العدد انخفض إلى 35 حالة في عام 2015 بسبب زيادة فرص التطعيم. وفي وقت لاحق، أقرت منظمة الصحة العالمية بعدم وجود حصبة مستوطنة في اليابان.