حسام عوار يكشف سبب اختياره لروما

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عبر الجزائري حسام عوار نجم روما، عن سعادته وفخره بالانضمام إلى صفوف الجيالوروسي.

وأعلن روما، اليوم الأحد، تعاقده مع حسام عوار، بعقد يمتد حتى 2028 في صفقة انتقال حر.

وينتهى عقد عوار صاحب الـ24 عامًا، مع ليون الفرنسي في 30 الجاري.

وقال عوار في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد جدا بالتوقيع لروما، إنه ناد عظيم وله تاريخ كبير جدا".

وأضاف: "أعتقد أنه المشروع الأنسب بالنسبة لي، فالحديث هنا عن فريق كبير، ولاعبين متميزين وقاعدة جماهيرية فريدة".

وأكد حسام عوار: "أنا الآن لاعب في الجيالوروسي، ومستعد للانطلاق".

ويرتدي اللاعب الجزائري القميص رقم 22 مع روما في الموسم الجديد.

وكان عوار يحظى باهتمام أيضا من جانب ميلان، لكنه فضل التوقيع مع نادي العاصمة الإيطالية.