محادثات حول قضايا الحدود بين الهند وبنجلاديش تبدأ في نيودلهي

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تبدأ اليوم الأحد فى نيودلهى محادثات نصف سنوية بين قوات حرس الحدود من الهند وبنجلاديش.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا "الهندية أنه من المتوقع أن يناقش الجانبان خلال المحادثات مجموعة من القضايا المتعلقة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والإجراءات الخاصة بتحقيق تعاون أفضل فى هذا المجال.

وكان وفد من حرس الحدود من بنجلاديش يضم 15 عضوا برئاسة مديرعام حرس الحدود فى بنجلاديش الميجور جنرال ناظم الحسن قد وصل أمس السبت إلى نيودلهي .

ونقلت الوكالة عن مسؤولين هنود قولهم إن سوجوي لال تاوسين المدير العام لقوات حرس الحدود الهندية وكبار الضباط بالحرس كانوا فى استقبال نظرائهم من بنجلاديش بالمطار .

وتختتم المحادثات التي تستمر أربعة أيام الأربعاء المقبل في معسكر قوات حرس الحدود الهندية في منطقة تشاولا بجنوب غربى نيودلهي.