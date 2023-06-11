البرلمان العربي يشيد بفوز البحرين ببطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد: إنجاز لكل العرب

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بفوز فريق نادي النجمة الرياضي البحريني، بلقب البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد للمرة الثانية، التي أقيمت في مدينة أصفهان الإيرانية، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية أبطال القارات "سوبر جلوب 2023"، مؤكدا أنه إنجاز لكل العرب وإضافة نوعية للانتصارات الرياضية العربية.

وأشار العسومي إلى أن هذا الإنجاز المتميز يعد إضافة إلى الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في المجال الرياضي بفضل توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة في دعم الرياضة البحرينية والاهتمام بها ورعاية الحكومة برئاسة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعمهما لكل الأنشطة الرياضية ودورهم البارز في النتائج التي حققتها مملكة البحرين في الكثير من المحافل الرياضية وقيادتهما بكل كفاءة واقتدار للحركة الرياضية والشبابية في مملكة البحرين.