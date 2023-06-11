سفير مصر بالمغرب: تلبية جميع مطالب النادي الأهلي

كشف السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، عن أخر الاستعدادات قبل انطلاق مباراة الأهلي والوداد المغربي؛ المقرر لها اليوم، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"من مصر"، عبر قناة"CBC”، إن هناك مندوبا دائما من السفارة يتابع كل تدريبات النادي الأهلي، مشيرًا إلى التواصل المستمر مع البعثة؛ لتلبية متطلبات النادي الأهلي.

وأوضح أن الجالية المصرية التي ستحضر المباراة تصل إلى 1500 مشجع، موضحا أن النادي الأهلي يتيح التذاكر عبر المنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أن عدد كبير من الجماهير وصل اليوم إلى المغرب، والجماهير المتبقية ستصل غدًا قبل المباراة بين الأهلي والوداد المغربي.