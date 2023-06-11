الرئيسة التايوانية: يتعين علينا تعزيز قوتنا من أجل ضمان تحقيق السلام في مضيق تايوان

أكدت الرئيسة التايوانية "تساى إنج - وين" اليوم ضرورة تعزيز قوة تايوان من أجل ضمان تحقيق السلام في مضيق تايوان.

جاء ذلك في معرض كلمة مقتضبة ألقتها الرئيسة التايوانية عقب تفقدها لقوات شاركت في تدريبات ساحلية بميناء "كاوهسيانج" في جنوب تايوان.

وقد شاركت في هذه التدريبات قوات عسكرية وحرس الحدود وقوات من الشرطة وقوارب دوريات وأطقم خدمات محمولة جواً على مروحية؛ للتدريب على عملية محاكاة لإنقاذ رهائن محتجزين على ظهر إحدى السفن، حيث تم تطويق السفينة وإنزال ضباط إنقاذ من الطائرة الهليكوبتر بواسطة حبال على ظهر السفينة، وقام الضباط بتفتيش السفينة وإطلاق نار على خاطفين وتحرير الرهائن، ثم قام الضباط بتحية الرئيسة التايوانية، التي كانت تقف على رصيف بالميناء لمشاهدة التدريبات.

وقالت الرئيسة التايوانية - في كلمتها - "إن كل من شاركوا في هذه التدريبات يعتبروا مدافعين عن جبهة بلادنا، وأود التأكيد مجددا أنه يتعين علينا تعزيز أنفسنا من أجل ضمان تحقيق السلام فى مضيق تايوان".

واختتمت الرئيسة التايوانية كلمتها المقتضبة، بقولها "كلما كنا متحدين، كلما كنا أكثر أمنا، وكلما كانت تايوان أكثر أمنا، كلما كان العالم أكثر سلاماً".