وفد الاتحاد الأوروبي يزور متحف ملوي وتل العمارنة في المنيا

أجرى سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، والوفد المرافق له من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، زيارة لمتحف ملوي على هامش زيارتهم لمدينة المنيا، والتي تستغرق ثلاث أيام، من أجل تفقد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي.



وقد أبدي الوفد الأوروبي إعجابه بالآثار المعروضة في متحف ملوي الذي تم إنشائه عام 1962 ويشتمل على الآثار التي تمثل العصور المختلفة.



وتعد منطقة ملوي إحدى المناطق الأثرية الهامة في مصر، حيث كانت هذه المنطقة مسرحا للحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية.



كما شملت الجولة أيضا زيارة للمنطقة الآثرية بتل العمارنة، ومقبرة أخناتون.