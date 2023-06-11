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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إعادة طفلة تغيبت عن منزلها لخلافات عائلية في القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طفلة - مقيمة بمحافظة القاهرة.

بالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية، بلاغا من شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- بتغيب كريمته "14عام " عن المنزل بتاريخ 30 مايو 2023، وأمكن التوصل لمكان تواجد المتغيبة بمسكن إحدى صديقاتها بمنطقة المرج الجديدة، وأفادت بأنها كانت مقيمة معها أثناء فترة غيابها، وأنها تركت المنزل بمحض إرادتها لخلافات عائلية ومرورها بأزمة نفسية.



وتم تسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.