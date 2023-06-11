الهند وبنجلاديش يعقدان غدا مؤتمرا لتنسيق التعاون الثنائي لمكافحة الجرائم الحدودية

أعلنت قوات أمن الحدود الهندية اليوم السبت، أنها ستشترك مع حرس حدود بنجلاديش في تنظيم مؤتمر غدا حتى 14 يونيو الجاري؛ لتنسيق التعاون بين الجانبين لمكافحة الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الحدود.

وذكرت قوات أمن الحدود الهندية - في تغريدة على موقع التدوين المصغر /تويتر/ اليوم - أنه سيتم عقد هذا المؤتمر التنسيقي الثالث والخمسين على مستوى الادارات العامة بين الجانبين فى معسكر "تشاولا"، التابع لقوة أمن الحدود الهندية في العاصمة /نيودلهي/.

وجاء في التدوينة "إنه سيتم خلال هذا المؤتمر مناقشة القضايا المتعلقة بالحدود وتحسين مستوى التنسيق بين قوات حرس الحدود فى البلدين، وذلك بالاضافة إلى بحث السبل اللازمة للحد من الجرائم العديدة، التي ترتكب عبر الحدود، وتبادل المعلومات بين قوات الجانبين في الوقت المناسب للمساعدة على تحقيق هذا الهدف".

وأشارت قوات حرس الحدود الهندية إلى أنه سيتم - أيضا - جراء مداولات خلال المؤتمر بشـأن تطوير البنية الأساسية في المناطق الحدودية، وبذل جهود مشتركة للتنفيذ الفعال لخطة إدارة العمليات عبر الحدود، وذلك بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين الجانبين.