غرق عريس وعروس من الهند أثناء قضائهما شهر العسل في إندونيسيا

لقي عريس وعروسه من الهند حتفهما، غرقا، أثناء قضائهما فترة "شهر العسل" في جزيرة بالي بإندونيسيا، بينما كانا في جلسة تصوير.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الاحد، بأن العريس والعروس، وهما طبيبان ينحدران من "بونامالي" في تشيناي بجنوب الهند، كانا قد تزوجا في الاول من يونيو الجاري، ولقيا حتفهما أثناء جلسة التصوير، بينما كانا يستقلان دراجة مائية.

وتم انتشال جثة العريس لوكيشواران، أمس الاول الجمعة، بينما تم العثور على جثة العروس، فيبوشنيا، صباح أمس السبت.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوجين الشابين كانا يخططان لعمل رحلة بالزورق السريع، ولكنها تحولت إلى مأساة بعدما انقلب القارب بعد أن كانا في عرض البحر.

ولم يتم بعد تحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث.

وتقوم أسرتا الضحيتين حاليا بترتيبات من أجل إعادة الجثتين إلى تشيناي.