خالد الغندور: بالتوفيق للنادي الأهلي ويفرح جمهوره

يتمنى الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، التوفيق للنادي الأهلي في مباراته المصيرية أمام الوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" بالتوفيق للنادي الأهلي اليوم ويفرح جمهوره إن شاء الله".

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على المركب الرياضي محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2-1، ويحتاج المارد الأحمر للتعادل أو الفوز من أجل التتويج بدوري الأبطال، بينما يحتاج الوداد للفوز بهدف نظيف للتتويج بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم اليوم الأحد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربي

تذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي على القناة الرياضية المغربية الأرضية.