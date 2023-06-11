رئيس اتحاد منتجي الدواجن: استيراد الأجزاء سابقة خطيرة في تاريخ مصر

ناشد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بإصدار قرار لمنع دخول أجزاء الدواجن مصر، معتبرا أن استيراد المجزيات سابقة خطيرة لم تحدث على مدار تاريخ الدولة إذ من شأنها أن تقتل الصناعة الوطنية.

واستشهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، على ذلك بانهيار صناعة الدواجن في روسيا إبان حقبة ما بعد الاشتراكية على خلفية استيراد أجزاء الدواجن من الولايات المتحدة، مشيرا إلى تضاعف الإنتاج من نصف مليون إلى 5.5 مليون طن بعد وقف العمل بالقرار.

وأكد أن دول العالم كافة؛ تمنع استيراد الأجزاء، موضحا أن صناعة الدواجن في مصر متطورة ومتقدمة وتستوعب ملايين العمالة معقبا: «إحنا ما صدقنا أن أسعار المدخلات انخفضت والمنتجين بدءوا يدخلوا دورات إنتاج جديدة وفجأة تحصل المشكلة، من المفترض أن نوفر العملة الصعبة لاستيراد الذرة والصويا».

وأشار إلى عدم توصل الاتحاد بشأن معرفة المسؤول عن استيراد شحنات الأجزاء، لافتا إلى توزيع 500 طن على الشركات العاملة بقطاع الدواجن، والبعض الآخر إلى الفنادق، معقبا: «لم نستطع معرفة حجم الكميات، ومن حقنا نعرف الكميات لأخذ اجرءات سواء بإيقاف بعض المزارع أو استمرار تشغيلها».

وأوضح أن الدولة تفرض على استيراد الدواجن من الخارج ضريبة جمركية قدرها 30 %، معقبا: «الجهة المستوردة لأجزاء الدواجن إلى مصر؛ لم يدفعوا هذه الضريبة، والبضاعة دخلت دون جمارك بموافقة الدولة» على حد قوله.

وأشار إلى تعرض المستورين إلى خسائر على خلفية تراجع أسعار الذرة إلى مستويات 10.6 ألف، موضحا أن السعر السابق أقل من سعر التكلفة البالغ 12 ألفا.