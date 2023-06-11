أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن سعادته بعد تتويجه فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على إنتر ميلان مساء السبت

وكان الفريق الإنجليزي قد فاز على نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتاتورك الأوليمبي، في المباراة النهائية من بطولة دوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية: «كنت متوترًا في آخر دقائق المباراة ا، لم أكن أشعر بـ معدتي من شدة التوتر، وهذه المرة الأولى التي أبكي فيها منذ فترة طويلة».

وأضاف: «حتى في أكبر أحلامي لم أتخيل أننا سنحقق كل هذا في أول موسم، وأريد تحقيق هذه البطولة مجددًا».

وأوضح هالاند: «بعد شهرين سنعود مجددًا وندافع عن هذه البطولات الـثلاث و ننسى كل ما حقق، وفي الموسم القادم عليّ تسجيل المزيد من الأهداف».

وأتم: «بعد نهاية المباراة بكيت كثيرًا، لم أصدق أننا فعلنا ذلك، أتيت من بلدة صغيرة في النرويج وكنت أحلم بـ تحقيق دوري أبطال أوروبا، كل شيء ممكن».