الدار البيضاء تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

تستعد مدينة الدار البيضاء المغربية لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي، وذلك عندما يلتقي النادي الأهلي بمضيفه الوداد على مركب محمد الخامس، في المحطة الأخيرة من البطولة.

وسبق لمدينة الدار البيضاء استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021، عندما تغلب النادي الأهلي على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، كما استضافت نهائي النسخة الماضية، عندما فاز الوداد على الأهلي بهدفين دون رد.

ورغم عودة الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا لنظامه القديم بإقامته من مباراتي ذهاب وإياب، إلا أن الدار البيضاء كان لها نصيب استضافة المواجهة الأخيرة في البطولة، بفضل ما أسفرت عنه قرعة الأدوار الإقصائية، بإقامة مواجهة الإياب على ملعب الوداد، حال تأهله لذلك الدور.

ويدخل الأهلي مباراة الوداد والتي تنطلق عند العاشرة مساء اليوم بصافرة تحكيمية أثيوبية، بقيادة الحكم باملاك تيسيما، متسلحًا بفوزه في مباراة الذهاب التي أُقيمت على إستاد القاهرة الأحد الماضي بهدفين دون رد، حيث يحتاج اليوم للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

ولا تبدو مهمة الوداد بالصعبة، حيث يحتاج للفوز بهدف نظيف التتويج باللقب، أو الفوز بفارق هدفين حال تمكن الأحمر من هز شباكه.