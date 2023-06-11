لجان السير تصدر تعليمات لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحانات

أعلنت المدارس الثانوية التي تعقد بها لجان سير امتحانات الثانوية العامة، تعليمات للطلاب قبل بدء الامتحانات غدا.

وشددت المدارس على الطلاب بأن الامتحان يبدأ الساعة التاسعة صباحاً والحضور قبل هذا الموعد بنصف ساعة، وضرورة إحضار الهوية الشخصية للطالب، وبطاقة الجلوس، لافتة إلى السماح باستخدام الآلات الحاسبة العلمية فقط.

وأضافت أنه يجب التأكد من تعبئة المعلومات المطلوبة على غلاف الدفتر وكذلك المبحث، والتأكد من عدد صفحات الأسئلة، مشددة على منع التدخين منعا باتا، مع تأكيد أن حيازة التليفون المحمول، وحتى إن كان سهوا، يُعتبر محاولة غش، ولو لم يستعمله.

وأوضحت أن الكتابة بقلم لون أزرق جاف، ويفضل إحضار قلمين على الأقل وجميع الأدوات التى تلزم في الحل، ويمنع دخول القاعة للطالب المتأخر بعد مضي نصف ساعة منعاً باتاً تحت أي ظرف، كما يمنع الخروج من القاعة للطالب إلا بعد مرور 45 دقيقة من الامتحان، يمنع إخراج أسئلة الامتحان من القاعة في نفس يوم الامتحان، على كل طالب كتابة اسمه على ورقة الامتحان وبياناته والتأكد من رقم الجلوس.