مظهر شاهين: «المساكنة» تشكيك في شرع الله والدين

علق الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ظاهرة المساكنة، مؤكدًا أن أي صورة بعيدة عن الصورة الشرعية التي اختارها الله لتكون أساس للعلاقة بين الزوج والزوجة غير ناجحة، لأن ما دون ذلك يعد تشكيك في شرع الله عز وجل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن الزواج ليس علاقة جسدية فقط، وإنما علاقة ينتج عنها أطفال ويعمر الكون والمجتمع، في إطار من الشفافية والوضوح وبرضا أهل الزوج والزوجة، مؤكدًا أن هذه الحالة الرضائية تساهم في استقرار العلاقة بشكل كبير.

وأشار إلى أن السماح بانتشار ظاهرة المساكنة، يعتبر رسالة تقول أن شرع الله لا يؤدي للنجاح، ويدعو للبحث عن بديل آخر يضمن النجاح بشكل أكبر، مؤكدًا أن هذا الأمر يعتبر افتئات على الدين والشريعة.

وتساءل عن إيجابيات المساكنة، قائلًا: ما هو الشيء الإيجابي الذي تحققه هذه العلاقة، وما هي المشكلة التي نحاول الهروب منها واللجوء إلى المساكنة، مؤكدًا أن المساكنة لا تحل مشكلات الانفصال التي تحدث بين الأزواج.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن المساكنة، بمنظور بعيد عن رأي الدين، فقد تكون في مصلحة الزوج بنسبة 100% ولكن ليس في صالح المرأة، موضحًا أن الرجل من حقه مساكنة مرأة كل يوم، ولكن المرأة لها الحق في مساكنة رجل واحد وفي حال حملها ستواجه مشاكل خاصًة في ظل غياب أي آثار شرعية وقانونية مترتبة على هذه العلاقة.

وأكد أن الإسلام يضمن حقوق المرأة، وفي حال وجود طفل فالدولة تتكفل به وتأخذ المرأة جميع حقوقها، بعكس أي علاقة بعيدة عن الإطار الشرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة.