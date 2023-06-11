وزير الداخلية الموريتاني يدعو أعضاء المجالس الإقليمية لتناسي خلفياتهم السياسية وولاءاتهم الحزبية

دعا وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، أعضاء المجالس الإقليمية إلى تناسي خلفياتهم السياسية، وولاءاتهم الحزبية.

كما دعا الوزير - خلال احتفالية لتنصيب رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك، مساء اليوم السبت، أعضاء المجلس الإقليمي في نواكشوط إلى تركيز اهتمامهم على تطوير العاصمة، والعمل على أن تتبَوّأَ المكانة اللائقة بها، شكلا ومضموناً.

وأكد أن المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط الذي يضم 37 عضوا يضم اليوم 16 حزبا سياسيا، باعتماد نظام النسبية الذي يُتيح التمثيل بمقاعد تتناسبُ مع الأصوات المتحصل عليها.

وأضاف أن الحكومة تقدر حجم التحديات التي تواجهها المجالس الجهوية، مؤكدا مضيها قدما في تقديم الدعم والمواكبة الضروريين لتلك المجالس، من خلال ما تمنحه لها من مخصصات مالية سنوية، ضمن الميزانية العامة للدولة، ومن صلاحيات تسيير واسعة، حتى تضطلع بالمهام التي أوكل إليها القانون.

وأووضح أن وجود هذا العدد من الأحزاب ممثّلا في المجلس الجهوي سيفضي إلى حيوية أكثر داخل المجلس، سبيلاً لتعزيز الرقابة على المجالس الجهوية والبلدية من حيث انتظام انعقاد الدورات، والتقيّد بالنصوص، واحترام الاختصاص، وإضفاء طابع مؤسسي على الهيئات، خلافا لما كان عليه الحال في السابق.

وشهدت عواصم المحافظات الموريتانية الثلاثة عشر اليوم احتفاليات تنصيب تولاها وزراء من الحكومة.

ويتوقع تنصيب المجالس البلدية البالغ تعدادها 237 مجلسا بلديا، يوم الأربعاء القادم على أن يجتمع البرلمان في 19 يونيو الجاري؛ لانتخاب رئيسه ومكتبه