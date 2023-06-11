قال حسني سبالة، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن العبرة ليست بعدد أعضاء البرلمان من حيث الكم، بل بمعيار الكفاءة.

وأوضح سبالة، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى، أنه بشأن قضية عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضويتهما، نرى أننا عانينا خلال عقود طويلة من الاهتمام بزيادة الكم على حساب الكيف في شتى المجالات، الأمر الذي عرض الوطن للمزيد من الأزمات، والعبرة ليست في عدد الأعضاء، بل بالكفاءة والقدرة على أداء الدور البرلماني على الوجه الذى يحقق مصلحة المواطن ويعلى من شأن الوطن.

وأردف : "هذا يدعونا إلى التمسك بما سبق طرحه من ضرورة الأخذ بالقائمة النسبية، التى سيترتب عليها بالضرورة تعميق فكرة التعددية وتنوع الفكر الديمقراطى بما يسهم بدوره فى اختيار الأفضل، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى قانون تقسيم الدوائر، وسائر القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية وبعد ذلك نتحاور حول زيادة عدد الاعضاء، بما يواكب الزيادة السكانية أو نكتفى بالعدد القائم .

وبشأن مسألة التفرغ لعضوية المجلسين، قال إنه من المسلم به أن السلطة التشريعية لابد أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الذي من أهم مظاهره إبعاد أعضائها عن الأعمال والوظائف والأنشطة التي تنعكس سلباً على أدائهم لدورهم البرلماني، وقد حسم المشرع الدستورى هذا الأمر بما تضمنه نص المادة (103) من الدستور على التفرغ لمهام عضوية مجلس النواب .

وأوضح "سبالة" أن اللائحة الداخلية للمجلسين جاءت بتفصيل واف فى مسألة التفرغ، إلا أننا نرى أنه كان يتعين التفرقة بين الأنشطة والوظائف التى تنعكس سلبا على اداء النائب لدوره البرلمانى، وتلك الأنشطة والوظائف والمهن الخاصة التى نرى جواز الجمع بينها وبين عضوية البرلمان، على أن يحظر على النائب استخدام اسمه متبوعا بصفته البرلمانية بشأن الأوراق الخاصة بمشروع مالى أو صناعى أو تجارى؛ لتفادى شبهة التأثير والضغط من النائب على من يتعامل معهم، أو تربحه من وراء صفته البرلمانية .

وأضاف : نرى أن تضاف لمهام مجلس الشيوخ، مهمة ابداء الرأى فى القوانين والموافقة عليها وإحالتها لمجلس النواب، وهو المعمول به فى العديد من دول ذات الديمقراطيات العريقة التى تأخذ بنظام الغرفتين للبرلمان.