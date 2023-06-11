الإفتاء تحدد 5 إرشادات ينبغي على الحاج مراعاتها قبل الإحرام

حددت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، 5 إرشادات ينبغي على الحاج مراعاتها قبل الإحرام، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وجاءت الإرشادات وفقًا لتغريدة «الإفتاء» كالآتي:

• يستحبُّ أن تُقَلِّم أظفارك وأن تحلق أو تقصر من شعر الجسد؛ قبل الإحرام.

• حافظ على نظافة البدن والملبس والأماكن المباركة التي تتردَّد عليها.

• يستحبُّ الاغتسال بنيَّة الإحرام سواء للرجال أو النساء والصغير أو الكبير.

• يجب أن يحرم الحاج من الميقات المكاني الخاص ببلده.

• صلاة ركعتين سُنَّة الإحرام، وتغني الصلاة المكتوبة عن هذه السُّنَّة.

أخي الحاج: ينبغي عليك مراعاة الإرشادات الآتية قبل إحرامك:

• يستحبُّ أن تُقَلِّم أظفارك وأن تحلق أو تقصر من شعر الجسد؛ قبل الإحرام.

• حافظ على نظافة البدن والملبس والأماكن المباركة التي تتردَّد عليها.

• يستحبُّ الاغتسال بنيَّة الإحرام سواء للرجال أو النساء والصغير أو الكبير.

•… — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 11, 2023

وشهد مطار القاهرة الدولي، ظهر أمس السبت، انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة.

ونظم مطار القاهرة الدولي حفلا لتوديع أول أفواج حجاج القرعة داخل الصالة الموسمية المخصصة للحج والعمرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة الدولي.