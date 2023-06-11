الشباب والرياضة: الوزير وجه بتوفير فرصة عمل لوالدة الأولى على إعدادية كفر الشيخ

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزير الدكتور أشرف صحبي، أصدر حزمة توجيهات بشأن الطالبة منة الله عماد، الأولى على محافظة كفر الشيخ في امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، أن التوجيهات تضمنت انضمامها لأحد مراكز الشباب أو الأندية القريبة من منزلها، حتى لا تتأثر مسيرتها التعليمية، وحصولها على عضوية الجمعية العمومية مجانًا.

وذكر أن التوجيهات شملت ضم الطالبة إلى المشروع القومي الموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه الوزارة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن الوزارة ستبحث الألعاب التي تتميز فيها منة من ناحية الممارسة أو الناحية الاحترافية.

ولفت إلى أن المشروع يقدم رعاية متكاملة للطلاب الذين يتراوح عمرهم ما بين 10 إلى 12 عامًا، ويقدم لهم رعاية فنية وتدريبية وثقافية، مضيفًا أنه يقدم منحًا دراسية للمنضمين إليه مجانية بنسبة تتراوح بين 100% إلى 80%.

وأشار إلى أن الوزير وجه مدير مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، من أجل التواصل مع والدة منة لتوفير فرصة عمل لها في إحدى المنشآت الرياضية الموجودة، والقريبة من محل سكنهم حتى لا يؤثر الأمر على رعاية الأم للأبناء.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس السبت، تبني الطالبة المتفوقة منة الله عماد، الأولى على المرحلة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.