 القومي لعلوم البحار لتفادي هجوم القرش: تجنبوا العطور والصن بلوك والملابس الفسفورية - بوابة الشروق
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القومي لعلوم البحار لتفادي هجوم القرش: تجنبوا العطور والصن بلوك والملابس الفسفورية

بسنت حسين
نشر في: الأحد 11 يونيو 2023 - 7:49 ص | آخر تحديث: الأحد 11 يونيو 2023 - 7:49 ص

علق الدكتور عادل علي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، على هجوم أسماك القرش عقب الحالة الأخيرة التي تم رصدها، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي موخرا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC”، إنه نادرًا حدوث حالات هجوم من أسماك القرش في المياه المصرية على البشر، واصفا الهجوم على السائح الروسي بـ«خطأ في التعرف على الفريسة».

وأشار إلى أن سمكة القرش لا تفضل لحوم البشر، ولديها غدة استشعار لما حولها.

وقدم بعض النصائح لتفادي هجوم أسماك القرش، مثل: «عدم استخدم مواد ذات رائحة قوية مثل (الدهانات، والصن بلوك، والعطور) وعدم ارتداء قطع معدنية، وتجنب الملابس ذات الألوان "الفسفورية" ».

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