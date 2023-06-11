محافظ شمال سيناء يودع 34 حاجا متجهين لأداء الفريضة بالسعودية

ودع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حجاج قرعة وزارة الداخلية قبل سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي، متجهين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدراة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وأكد المحافظ، أن إجمالي عدد حجاج قرعة وزارة الداخلية لهذا العام بلغ 34 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم من العريش إلى مطار القاهرة الدولي، فضلا عن تخصيص سيارة نقل لنقل الحقائب الخاصة بهم على نفقة المحافظة.

ووجه المحافظ، مشرفي الحج بتلبية احتياجات الحجاج طوال الرحلة، مؤكدًا ضرورة التعاون فيما بينهم ومساعدة الشباب لكبار السن، كما طالبهم بالدعاء لرفعة مصرنا الحبيبة وسيناء الغالية، متمنيًا لهم حجًا مبرورا وذنبا مغفورا، وعودتهم سالمين إلى ديارهم.

ولفت المحافظ إلى أن هذا العام سيشهد قيام الملايين من مختلف بقاع الأرض في أداء فريضة الحج، مشددًا على قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأي فيروسات أو عدوى.

ووزعت المحافظة بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه على الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، قد أعلنت عن الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء.