قال ياسر عثمان السفير المصري في المغرب، إن النادي الأهلي اختتم مرانه مساء السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتابع عثمان في تصريحات تليفزيونية: "نسعى لتواجد عدد كبير من جماهير الأهلي في المباراة، ويوجد 1500 تذكرة للجماهير الحمراء، وأتوقع المزيد".
وأضاف السفير المصري في المغرب: "كل الأمور كانت ميسرة لبعثة الأهلي منذ وصوله إلى المطار".
واختتم ياسر عثمان: "هناك ترتيبات كبيرة مع السلطات المغربية والكاف، لتأمين بعثة الأهلي بشكل كامل، وتلاشي أى أخطاء حدثت في الماضي وسوف نحتفل بالحادية عشرة بالمغرب".