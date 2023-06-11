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قال ياسر عثمان السفير المصري في المغرب، إن النادي الأهلي اختتم مرانه مساء السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتابع عثمان في تصريحات تليفزيونية: "نسعى لتواجد عدد كبير من جماهير الأهلي في المباراة، ويوجد 1500 تذكرة للجماهير الحمراء، وأتوقع المزيد".

وأضاف السفير المصري في المغرب: "كل الأمور كانت ميسرة لبعثة الأهلي منذ وصوله إلى المطار".

واختتم ياسر عثمان: "هناك ترتيبات كبيرة مع السلطات المغربية والكاف، لتأمين بعثة الأهلي بشكل كامل، وتلاشي أى أخطاء حدثت في الماضي وسوف نحتفل بالحادية عشرة بالمغرب".