السعودية تعدل أسعار بيع غاز البترول السائل

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية "الغاز"، اليوم الأحد، عن تلقيها خطابا من وزارة الطاقة في المملكة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم "تداول" السعودية، إنه سيتم تطبيق تلك التعديلات اعتبارا من اليوم دون الكشف عن السعر الجديد.

وأشارت إلى أن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة.

وأكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، موافقة مجلس الإدارة على البدء في إجراءات فصل نشاط نقل الغاز وتحويله إلى شركة مستقلة تابعة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة 100%.

وكشفت نتائج شركة "الغاز" بالربع الأول من عام 2023، عن تحقيق صافي ربح بلغ نحو 73 مليون ريال، لتستقر أرباح الشركة دون تغيير مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي.