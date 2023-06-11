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ضرب زلزال بقوة أولية تبلغ 6.2 درجة أجزاء من محافظة هوكايدو شمالي اليابان، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم (الأحد).

وبحسب الوكالة، وقع الزلزال في الساعة 6:55 مساء بالتوقيت المحلي، على عمق 140 كم، ليسجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الذي تبلغ ذروته 7 درجات.

ونقلًا عن وكالة «شينخوا» الصينية، تم تحديد مركز الزلزال قبالة أوراكاوا، عند التقاء خط العرض 42.5 درجة شمالا و142.0 درجة شرقا، ولم يتم إصدار أي تحذير من حدوث تسونامي.

وفي وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة خمس درجات هز مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح الأحد.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر بعض سكان جوهانسبرج أنهم شعروا بهزات أرضية.

وقالت شركة «كريسيس24» المتخصصة في تقدم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر الأمنية وإدارة الأزمات، إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.