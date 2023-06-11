 اليابان: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة هوكايدو - بوابة الشروق
الأحد 11 يونيو 2023 3:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

اليابان: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة هوكايدو

هديل هلال
نشر في: الأحد 11 يونيو 2023 - 2:26 م | آخر تحديث: الأحد 11 يونيو 2023 - 2:26 م

ضرب زلزال بقوة أولية تبلغ 6.2 درجة أجزاء من محافظة هوكايدو شمالي اليابان، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم (الأحد).

وبحسب الوكالة، وقع الزلزال في الساعة 6:55 مساء بالتوقيت المحلي، على عمق 140 كم، ليسجل أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الذي تبلغ ذروته 7 درجات.

ونقلًا عن وكالة «شينخوا» الصينية، تم تحديد مركز الزلزال قبالة أوراكاوا، عند التقاء خط العرض 42.5 درجة شمالا و142.0 درجة شرقا، ولم يتم إصدار أي تحذير من حدوث تسونامي.

وفي وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة خمس درجات هز مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، صباح الأحد.

وأضافت أن الزلزال وقع الساعة 00:38 بتوقيت جرينتش على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر بعض سكان جوهانسبرج أنهم شعروا بهزات أرضية.

وقالت شركة «كريسيس24» المتخصصة في تقدم الاستشارات المتعلقة بالمخاطر الأمنية وإدارة الأزمات، إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة الزلزال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك