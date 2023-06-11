السماح للنائبة الأوروبية إيفا كايلي بالسفر إلى ستراسبورج في مهمة عمل

قال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، إنه سُمح للنائبة الأوروبية إيفا كايلي، وهي ضمن المشتبه بهم في تحقيق فساد هز البرلمان الأوروبي، بمغادرة بروكسل والسفر إلى ستراسبورج بفرنسا.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد، إن كايلي حصلت على تصريح لحضور الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورج، وتعقد الجلسات حوالي مرة في الشهر، حيث ستعقد الجلسة المقبلة غدا الاثنين.

وقال محامياها سفين ماري وميشاليس ديميتراكوبولوس، في تصريحات نقلتها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، التي كانت أول من تحدث عن الأمر، إنه "من غير المسموح لها الذهاب إلى أي مكان آخر في فرنسا لأي غرض آخر بدون تصريح من قاضي التحقيقات".

كانت السياسية اليونانية قد أُفرج عنها من وضع الإقامة الجبرية في مايو، بعد احتجازها في ديسمبر الماضي، إلى جانب نواب حاليين وسابقين آخرين.

ويُتهم المتهمون بتلقي رشاوى من قطر والمغرب لممارسة نفوذ على البرلمان الأوروبي، كما أنهم متهمون بغسل أموال والانضمام إلى منظمة إجرامية.

وتنفي كايلي وكذلك قطر والمغرب ارتكاب أية مخالفات.

كانت كايلي قد تعرضت للعزل من منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، والطرد من المجموعة السياسية للديمقراطيين الاشتراكيين، عقب إلقاء القبض عليها، لكنها احتفظت بمقعدها كبرلمانية. وتنتهي فترة عضويتها بالبرلمان في عام 2024.