الأهلي يتأخر بهدف أمام الوداد في الشوط الأول لنهائي دوري أبطال أفريقيا

تأخر النادي الأهلي بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراته ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت المباراة بشكل مميز من النادي الأهلي، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة بين اللاعبين في وسط الملعب، لتبقى الكرة بين أقدام المصريين في 5 دقائق أولى جيدة.

وحاول يحيى عطية الله في الدقيقة 5، مباغتة الحارس محمد الشناوي من مخالفة مباشرة لم تشكل أي تهديد على مرمى الأهلي.

توتر اللاعبين تسبب في ارتكاب أخطاء في مواقع خطرة، بالقرب من منطقة جزاء الأهلي، ليرسل الوداد أكثر من كرة عرضية بين الدقيقتين 5 و9.

واقتحم العلمود، منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 13، وسط رقابة دفاعية غير محكمة، مسددًا تصويبة أرضية ضعيفة، لم يجد الشناوي أي صعوبة في التعامل معها.

20 دقيقة مرت، وسط كر وفر بين الأهلي والوداد من أجل تسجيل هدف افتتاحي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقبلت شباك الأهلي في الدقيقة 27، هدفًا مغربيًا عن طريق عرضية يحيى عطية الله التي مرت دون أي تدخل من الدفاع أو الشناوي، ليتقدم الوداد (1-0).

وتشير هذه النتيجة لفوز فريق الوداد المغربي باللقب القاري، وبالتالي يحتاج الأهلي لتسجيل هدف التعادل من أجل معادلة الكفة.