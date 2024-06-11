مهرجان فلسفي في ألمانيا يستهل فعالياته بمناقشة الصراع في الشرق الأوسط

يبدأ أكبر مهرجان فلسفي ألماني، "فيل. كولونيا"، في مدينة كولونيا مساء اليوم الثلاثاء.

ويستهل المهرجان فعالياته بحلقة نقاش لعالم الاجتماع الإسرائيلي ناتان شنايدر والكاتب الألماني من أصل إيراني نافيد كرماني، والتي ستدور حول الوضع في إسرائيل وغزة.

كما سيكون الصراع في الشرق الأوسط أيضا محور فعاليات أخرى في المهرجان، حيث يناقش السفير الإسرائيلي الأسبق لدى ألمانيا، آفي بريمور، الحرب بين إسرائيل وحماس ويتناول مسألة ما إذا كان هناك إمكانية في أي وقت مضى لحل الصراع سلميا.

وتناقش عالمة الاجتماع الفرنسية-الإسرائيلية إيفا إيلوز - وهي ناقدة حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

ويتضمن مهرجان "فيل.كولونيا" هذا العام إجمالا 40 فعاليا لأول مرة. ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى 18 يونيو الجاري.