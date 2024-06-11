قضت محكمة في الدنمارك بحبس رجل مدى الحياة بالإضافة إلى وضعه قيد الاحتجاز الوقائي، وذلك بعد إدانته بطعن سيدة حامل حتى الموت عام 2016. وقد أعلنت المحكمة الجزئية في جلوستروب عن الحكم أمس الاثنين.

وجاء في حكم المحكمة أن الرجل الذي يبلغ من العمر حاليا 30 عاما قد طعن السيدة 11 مرة بسكين في منتزه بالقرب من كوبنهاجن، وبعد ذلك قطع جزءا من أنفها.

ونفى الرجل ارتكابه للجريمة، وقال محامي الدفاع إنه سوف يستأنف ضد الحكم.

ويشار إلى أنه لم يتم بعد العثور على سلاح الجريمة، كما لا يوجد دليل فني مثل بصمات أو تحليل الحمض النووي لإثبات إدانة الرجل.

وكانت الشرطة قد أدخلت محققا متخفيا في عام 2020 للسجن ليكون زميلا للمشتبه به الذي كان يقضي عقوبة السجن لمحاولة قتل صديقته السابقة.

وقام المحقق المتخفي بالتسجيل للرجل وهو يشرح كيفية قتل السيدة الحامل، مما ساهم في قرار المحكمة بإدانته.