زيلينسكي: قمة السلام الأوكرانية أول خطوة لوقف الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قمة السلام الأوكرانية المقررة في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري، تعتبر أول خطوة لوقف الحرب وتحقيق السلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتز عقب مشاركته في مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح زيلينسكي أن قمة السلام الأوكرانية المقررة هي خطوة أولى نحو إنهاء الحرب في بلاده، وأنها خطوة مهمة للغاية لتحقيق السلام.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لألمانيا على قيادتها حماية المجال الجوي الأوكراني بأنظمة باتريوت، مشيرا إلى أنه سيتعين على روسيا البحث عن طريق السلام الحقيقي بمجرد تراجع قدرتها على ترويع جيرانها.

وفي كلمة للرئيس الأوكراني خلال "مؤتمر تعافي أوكرانيا 2024"، قال إن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي بشروط كييف الخاصة، مشددا على ضرورة دفع روسيا ثمن كل الأضرار التي تسببها في حربها على أوكرانيا، وعدم السماح لها بالتقدم في أوروبا.



