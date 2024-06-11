تركيا تدرس فرض ضريبة على تعاملات البورصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جودت يلمظ نائب رئيس الجمهورية التركي، إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تتراوح بين 0001ر0% و0002ر0على تعاملات بورصة الأوراق المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلمظ القول إن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب دخل على أرباح المتعاملين في البورصة أو العملات الرقمية.

جاءت تصريحات نائب رئيس الجمهورية بعد أيام من إعلان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن بلاده لا تعتزم فرض ضرائب على أرباح الأسهم والعملات المشفرة.

وقال شيمشك إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تداول "محدودة للغاية" دون توضيح حجمها المحتمل.

وقال شيمشك "هدفنا هو عدم ترك أي مجال بدون ضريبة من أجل تحقيق العدالة والفعالية في فرض الضرائب".

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت إن تركيا تدرس فرض ضريبة على أرباح الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية كجزء من إجراءات التشديد المالي الرامية إلى الحد من عجز الميزانية.

يذكر أن تركيا خفضت ضريبة أرباح الأسهم من 10% إلى صفر في المئة في عام 2008.