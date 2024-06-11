مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في برلين: إطلاق مبادرة لتدريب 180 ألف كادر فني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت ألمانيا وأكثر من 50 منظمة دولية ودولة وشركة في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في العاصمة الألمانية برلين مبادرة لتدريب 180 ألف كادر فني لإعادة إعمار البلاد.

وصرحت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه اليوم الثلاثاء بقولها:" بهذه الطريقة نقدم دعمًا مهمًا لأوكرانيا في أوقات الحرب وفي إعادة الإعمار".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أنه " بغض النظر عن عدد المرات التي تدمر فيها روسيا خطوط الكهرباء أو المستشفيات أو المباني، فإنه سيكون لدى الأوكرانيين المعرفة والقدرات لإعادة بنائها".

وسيخصص أعضاء تحالف الكوادر الفنية ("تحالف المهارات لأوكرانيا") لإعادة الإعمار أكثر من 700 مليون يورو لهذا الغرض.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة ثلاث سنوات ويستهدف بشكل خاص الشباب والنازحين داخليًا والنساء.

ومن المتوقع أن يحضر حوالي 2000 ممثل من الأوساط السياسية وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية مؤتمر إعادة الإعمار الذي تستمر فعاليته حتى يوم غد الأربعاء.

والمؤتمر لا يهدف إلى جمع أموال لإعادة الإعمار، بل يتعلق بتحقيق التواصل بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.