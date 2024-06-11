أمستردام تعتزم التخلص من الكاميرات المصنعة في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالتجسس

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تعهدت العاصمة الهولندية أمستردام بالتخلص من الكاميرات التي تصنعها شركات صينية في أنحاء البلاد بسبب تصاعد المخاوف بشأن مخاطر التجسس وانتهاكات حقوق الانسان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أمستردام قالت في خطاب نُشر في وقت متأخر من أمس الاثنين إنها تعتزم التخلص من 1280 من قطع مراقبة صينية الصنع يتم استخدامها لمراقبة حركة المرور والأماكن العامة خلال خمسة أعوام.

وقالت المدينة في الخطاب إنها سوف تطلب من الموردين عرض أنظمة كاميرات غير صينية.

ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف بشأن إمكانية استخدام معدات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية لنقل الصور إلى الشركة المصنعة أو الحكومة الصينية.