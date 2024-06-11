المحكمة العليا الأوروبية تقر بحق اللجوء للنساء اللائي يرفعن لواء المساواة بالرجال

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قضت المحكمة العليا الأوروبية اليوم الثلاثاء، بمنح حق اللجوء للنساء اللائي يؤمن بالمساواة بين الجنسين إذا كان هناك احتمال بتعرضهن "للاضطهاد" بسبب ذلك في مسقط رأسهن.

وجاء قرار المحكمة على خلفية رفض طلب لجوء أولي لفتاتين عراقيتين إلى هولندا.

وعند تقدمهما مرة ثانية بأوراق اللجوء، دفعتا الفتاتان بأنهما كانتا تنتهجان التقاليد الغربية خلال إقامتهما الطويلة في البلاد، ولكن تم رفض طلبهما مجددا ، ولهذا لجأتا إلى المحكمة.

وقضت المحكمة اليوم الثلاثاء، بأنه يمكن للنساء والفتيات اللائي "يرفعن لواء المساواة بين النساء والرجال" التأهل للحصول على وضع لاجئ طالما أن الأوضاع في مسقط رأسهن تجعلهن " عرضة للاضطهاد".

كما قالت المحكمة إن "الإقامة الطويلة في إحدى الدول الأعضاء بالتكتل، وبشكل خاص عندما تتزامن مع تشكيل هوية القاصر /القاصرة طالب/طالبة اللجوء"، يتعين أخذها في الاعتبار عند تحديد احتمال التعرض لخطر الاضطهاد بسبب تبني القيم الغربية.