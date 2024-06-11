محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جهاز تعمير جنوب الصعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي ينفذها جهاز تعمير جنوب الصعيد، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على أرض المحافظة. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا أن جهاز التعمير يشرف على تنفيذ مشروع ازدواج طريق «قنا – الأقصر» الصحراوي الغربي، الذي يجري تنفيذه بطول 50 كم، وسيضم 3 حارات مرورية في كل اتجاه بعد رفع كفاءة الطريق القائم. وأكد أن ازدواج الطريق يسهم في زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى أهمية الطريق في عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكري على النيل، الذي سيسهم بشكل فعال في تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

وأضاف الداودي أن الجهاز يقوم بتطوير محطة الأمهات للإنتاج الدواجن، بالإضافة إلى تطوير مصنع العلف في المشروعات الإنتاجية بالمحافظة. وأشار إلى أن أعمال التطوير في القطاعات الإنتاجية بالمشروعات ستسهم في مضاعفة إنتاج السلع الغذائية المختلفة التي يحتاجها المواطن، والتي تتميز بقيمة عالية وبأسعار مخفضة، مما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الخارجية.

وأشاد محافظ قنا بأهمية جهاز تعمير جنوب الصعيد في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية، ودعم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية.