قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "المدنيون الفلسطينيون ليسوا أرقاما، وعلينا أن نوفر لهم ما يحتاجون إليه وتحقيق السلام".

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر الاستجابة الطارئة في غزة، أنه على حركة حماس قبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن جميع دول العالم أيدت المقترح، وأنهم ينتظرون رد الحركة.

وبينما أكد على إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، شدد على أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض عدد "القتلى المدنيين وحماية المنشآت المدنية"، مشيراً إلى أن المستشفيات في غزة عاجزة عن العمل وتقديم المساعدة.



وفي سياق متصل، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن بلينكن التقى مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حيث ناقش معه المقترح الخاص بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وبينما أثنى وزير الخارجية على المقترح الإسرائيلي، جدد تأكيد على أن الاقتراح سيعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل، مشددا على أهمية منع المزيد من تصعيد الصراع.