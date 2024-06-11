وزيرة التنمية الألمانية: هناك تحالف قوي خلف أوكرانيا

تتوقع وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه أن يرسل مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء في برلين، إشارة قوية للتعاون.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "على مدار يومين سيجتمع هنا في برلين أفراد من جميع أنحاء العالم لا يؤمنون بمستقبل أفضل لأوكرانيا فحسب، بل يعملون أيضا على تحقيقه بشكل ملموس. يظهر هذا المؤتمر أن هناك تحالفا قويا خلف أوكرانيا: 60 دولة ومئات الشركات والبلديات وممثلي المجتمع المدني".

وذكرت شولتسه أن روسيا هاجمت أوكرانيا بالمخالفة للقانون الدولي، وبالتالي فإن أوكرانيا تستحق "دعمنا الثابت"، وقالت: "أوكرانيا تدافع أيضا عن أمننا وحريتنا".

وأكدت شولتسه ضرورة التحدث عن إعادة الإعمار حتى في ظل ظروف الحرب، وقالت: "ليس أمام أوكرانيا خيار. إنها لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي الحرب. يحتاج الناس الآن إلى سقف فوق رؤوسهم وكهرباء ومياه ومستشفيات. تحتاج البلاد أيضا إلى الدعم المدني لتتمكن من الصمود في الحرب... إنها تحتاج إلى أطباء وكهربائيين وحرفيين تماما مثل حاجتها إلى الدبابات".

ومن المتوقع أن يحضر حوالي 2000 ممثل من الأوساط السياسية وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية مؤتمر إعادة الإعمار الذي تستمر فعاليته حتى يوم غد الأربعاء. والمؤتمر لا يهدف إلى جمع أموال لإعادة الإعمار، بل يتعلق بتحقيق التواصل بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.