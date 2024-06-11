قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن الدواء المصري هو الأرخص في العالم، واصفًا ذلك بالواقع المرير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن من يورّد المادة الفعالة أو المنتج النهائي لا علاقة بسعر العملة المحلية سواء ارتفعت أو انخفضت.

وأشار إلى أنّ ملف تحريك الأسعار يعتبر مسألة شائكة ومتعددة الأوجه، بمعنى أن هناك أسعار تستحق الزيادة وأخرى تستلزم أن يتم خفضها.

واعتبر أنه لا يوجد متسع من الوقت لإجراء مناقشات مع الشركات فيما يخص أسعار الأدوية، في إشارة إلى ضرورة التسريع باتخاذ خطوة في هذا الصدد.

وأكَّد أنّ هناك شركات قدّمت طلبات لخفض أسعارها لكن هناك حاجة لتحريك الأسعار لدى شركات قطاع الأعمال على وجه التحديد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية عن حدوث انفراجة كبيرة في ملف توافر الأدوية في البلاد.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر هيئة الدواء لتوضيح أسباب رفع أسعار الأدوية خلال الفترة الأخيرة، إن الهيئة تعمل باستمرار مع الشركات المصنعة والموزعين لضمان توافر جميع الأدوية الأساسية للمرضى.

ونفى رئيس هيئة الدواء، صحة ما تردد عن زيادة أسعار بعض الأدوية بنسبة 100%.

وأشار إلى أن أي تعديلات في الأسعار تتم وفقًا لقواعد وإجراءات محددة، وأن الهيئة ملتزمة بحماية حقوق المواطن في الحصول على الدواء.