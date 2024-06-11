الحساب الجاري لكوريا الجنوبية يسجل عجزا خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الثلاثاء تسجيل عجز في الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي بعد تسجيل فائض لمدة 11 شهرا على التوالي،وذلك بسبب انخفاض الفائض التجاري ومدفوعات الأرباح للمستثمرين الأجانب.

وبلغ عجز الحساب الجاري للبلاد 290 مليون دولار في أبريل مقابل فائض قدره 93ر6 مليار دولار في مارس. الماضي.

وجاء العجز في أبريل مع انخفاض الفائض التجاري للبلاد وزيادة توزيعات أرباح الأسهم، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وحقق ميزان تجارة السلع للبلاد فائضا قدره 11ر5 مليار دولار في أبريل بعد فائض قدره 09ر8 مليار دولار في الشهر السابق له.

وسجل حساب الدخل الأولي الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضا قيمته 37ر3 مليار دولار في أبريل بعد فائض قدره 83ر1 مليار دولار في مارس وفقا للبيانات.

وتقلص العجز في ميزان تجارة الخدمات إلى 66ر1 مليار دولار في أبريل مقابل عجز قدره 43ر2 مليار دولار في مارس.