مسئول فلسطيني: إسرائيل تنفذ جرائمها بحق الأسرى وسط صمت دولي

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "تستثمر الصمت الدولي وتنفذ جرائمها" بحق الأسرى بعيدا عن أي رقابة.

أفاد بذلك رئيس الهيئة العليا لشؤون الأسرى (غير حكومية) في رام الله أمين شومان، على هامش وقفة نظمتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى بالتعاون مع فصائل فلسطينية، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال شومان، على هامش مشاركته في الوقفة: "يتعرض الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لانتهاكات خطيرة أسفرت عن ارتقاء عدد من الشهداء".

وأضاف: "ما يجري في السجون لم يحدث في أي مكان بالعالم، إسرائيل تستثمر الصمت الدولي وتنفذ جرائمها بحق الأسرى بعيدا عن أي رقابة".

وطالب شومان بـ"تدخل دولي عاجل لزيارة المعتقلين الفلسطينيين وخاصة أسرى قطاع غزة".