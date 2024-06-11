البنك الدولي يوافق على منح باكستان تمويلا بقيمة مليار دولار من أجل للطاقة الكهرومائية

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وافق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على منح باكستان تمويلا إضافيا بقيمة مليار دولار من أجل تمويل مشروع داسو للطاقة الكهرومائية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن قرار المجلس التنفيذي للبنك الدولي سوف يدعم تحول البلاد نحو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

وجاء في بيان البنك الدولي " هذا التمويل سوف يدعم توسيع إمدادات الكهرباء بالطاقة الكهرومائية وتحسين الخدمات الاجتماعية-الاقتصادية للمجتمعات المحلية وبناء قدرة هيئة تطوير المياه والطاقة لتتمكن من الإعداد لمشاريع الطاقة الكهرومائية المستقبلية".

ويأتي إعلان البنك الدولي قبل يوم من كشف باكستان عن الموازنة السنوية للعام المالي 2024-2025.