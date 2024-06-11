قيادي بحماس: نوافق على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء، بأن الحركة تقبل قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال أبو زهري في تصريح لوكالة رويترز "الحركة تقبل انسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل المحتجزين في غزة بأسرانا في إسرائيل والأمر متروك لواشنطن لضمان التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن".

ومساء أمس، تبنّى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وخلال الجلسة، ادعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أن إسرائيل وافقت على "صفقة شاملة متوافقة تقريبا مع مقترح حماس تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى".

وأضافت: "نحتاج أن تطبق إسرائيل وحماس بنود الصفقة دون قيد أو شروط".