إيطاليا: الشرطة تعتقل مشتبها به وبحوزته أموال مزيفة بإتقان شديد

تمكنت شرطة الدرك الإيطالية، كارابينيري، من اكتشاف مطبعة لتزييف النقود قرب مدينة ليتشي بجنوب البلاد.

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن المشتبه به الذي تمكن من بيع أوراق نقدية مزيفة بإتقان شديد لعملاء في أماكن أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، جرى الإيقاع به وتوجيه الاتهام له.

وأوضحت الشرطة أن الرجل تمكن من تزييف أوراق نقدية فئة 5 و 10 و 20 و 50 و 100 يورو في منزله ببلدية كازارانو، باستخدام ثلاث طابعات ، ثم باعها من خلال تطبيق تليجرام.

وكشفت تحليلات أجراها خبراء من بنك إيطاليا على الأوراق النقدية أنه تم تزييفها باستخدام طريقتين تقنيتين جديدتين، وأنه لا يمكن للعين المجردة تمييزها عن الأوراق النقدية الأصلية. وتم تسديد ثمن الأوراق النقدية المزيفة بعملة البيتكوين المشفرة، أو عبر تطبيق "باي بال".

وقام المشتبه به بعد ذلك بإرسالها في طرود بريدية تحمل ملصقات مزيفة، من متجر لبيع الملابس المستعملة.

وقالت الشرطة إن إجمالي القيمة الاسمية للأوراق النقدية المزيفة التي عثرت عليها في منزل المشتبه به بلغت 65 ألف يورو (70 ألف دولار) .