الزراعة: القضاء على 106 أسراب جراد قادمة من السودان بعدة محافظات

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن أسراب الجراد بدأت تدخل إلى مصر من الحدود السودانية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أعمال المكافحة في السودان واجهت صعوبات كبيرة بسبب الظروف التي تمر بها السودان، والتي تعد من دول تكاثر الجراد.

وقاطع الإعلامي أحمد موسى ساخرًا: «يعني الجراد بدأ يزحف علينا، وإحنا ناقصين كمان الجراد يجيلنا؟، ليرد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات «هذا قدر مصر ودورها».

وذكر أن وزارة الزراعة رصدت حتى الآن 106 أسراب جراد ضخمة، بطول يتراوح من كيلومتر إلى 10 كيلومترات هاجمت مصر منذ نوفمبر الماضي.

وأضاف أن الوزارة وضعت سيناريوهات لإدارة الأزمة والتعامل مع الموقف فورًا، مؤكدا أنها تمكنت من القضاء على جميع هذه الأسراب.

وأوضح أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات نجحت في التصدي لهذه الأسراب في محافظات البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى.

وذكر أنه تم القضاء على 30 سربًا في محافظة أسوان بنسبة إبادة عالية، مؤكدًا أن الإدارة تعمل حاليًا على تمشيط المناطق التي نزلت فيها الأسراب؛ للتأكد من عدم وجود أي بقايا لها، وذلك من أجل تفادي أي تأثير على المحاصيل الزراعية.