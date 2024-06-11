اندلاع حريق كبير داخل مستشفى للولادة في النجف العراقية وإنقاذ أكثر من 40 طفلا

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أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في أحد المستشفيات الحكومية وسط مدينة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة «شفق نيوز»، أن «حريقًا اندلع داخل قسم الأطفال الخدج التابع لمستشفى الزهراء الحكومي بمدينة النجف وسط المحافظة»، لافتا إلى أن «فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث».

وأوضح المصدر، أن «الكوادر الفنية والعاملين داخل المستشفى تمكنوا من إنقاذ 41 طفلا حديث الولادة، كانوا يتلقون العلاج في قسم الخدج».

من جهته، صرح مصدر أمني لموقع «السومرية نيوز» العراقي، أن الحريق اندلع في مستشفى للولادة في محافظة النجف، نتيجة احتراق جهاز تكييف.

ولفت إلى «إنقاذ وإخلاء 40 طفلا من الخدج، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق».