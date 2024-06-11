المستشار الألماني يطالب بمزيد من الدفاع الجوي لأوكرانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا بتعزيز الدفاع الجوي للبلاد بشكل أكبر في مواجهة الهجمات الروسية.

ودعا شولتس الحلفاء اليوم الثلاثاء إلى دعم المبادرة الألمانية "بكل ما هو ممكن"، وقال: "لأن: أفضل عملية إعادة إعمار هي تلك التي لا يجب أن تحدث".

ووعد شولتس بالتزامات حكومية واسعة النطاق وطويلة الأجل لإعادة إعمار أوكرانيا، التي تضررت بشدة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، مضيفا أنه سيعمل من أجل تحقيق ذلك في قمة مجموعة السبع للقوى الاقتصادية الغربية الكبرى في إيطاليا، والتي تبدأ بعد غد الخميس.

وأشار المستشار إلى أن البنك الدولي يتوقع حاجة أوكرانيا إلى 500 مليار دولار أمريكي (464 مليار يورو) لمساعدات إعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة.

كما دعا شولتس الشركات الخاصة للمشاركة في ذلك باستثمارات، وقال: "نظرا للحجم الذي نتحدث عنه هنا، لا بد من إضافة رأس المال الخاص".

وأكد المستشار أن مئات الشركات الألمانية تواصل نشاطها في أوكرانيا، مع 35 ألف موظف في قطاع السيارات وحده، مضيفا أنه على الرغم من الحرب، لم يكن هناك تسرب للاستثمارات الألمانية إلى الخارج وزاد حجم التجارة بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وقال: "كل هذا يوضح لي أن الاقتصاد يفهم الإمكانات التي تمتلكها أوكرانيا".

ومن المتوقع أن يحضر حوالي 2000 ممثل من الأوساط السياسية وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية مؤتمر إعادة الإعمار الذي تستمر فعاليته حتى يوم غد الأربعاء.

والمؤتمر لا يهدف إلى جمع أموال لإعادة الإعمار، بل يتعلق بتحقيق التواصل بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.